Російські окупанти у Євпаторії відкрили "табір" для військового навчання дітей

Російські окупанти у місті Євпаторія в Криму відкрили новий "табір", де мають намір навчати дітей основ військової служби.
Про це повідомив Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної Ради України з прав людини.
За інформацією, окупанти організували цей "центр" на базі дитячого оздоровчого табору Гагарін. У першу зміну центр прийняв 100 учнів 9-11 класів, і до 6 жовтня вони навчатимуться основ військової служби.
Дмитро Лубінець наголосив, що такі дії російських окупантів спрямовані на поширення пропаганди, пов'язаної з війною, та на спроби стерти українську ідентичність у дітей, розірвати зв'язок молодого покоління з рідною країною. Він також зазначив, що мілітаризація українських дітей на Кримському півострові є частиною політики росії та розпочалася з моменту його окупації.
Дмитро Лубінець підсумував, що такі спроби мілітаризації та насадження ідеології українських дітей на окупованих територіях України є порушенням міжнародного гуманітарного права і є військовим злочином.
Про це повідомив Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної Ради України з прав людини.
За інформацією, окупанти організували цей "центр" на базі дитячого оздоровчого табору Гагарін. У першу зміну центр прийняв 100 учнів 9-11 класів, і до 6 жовтня вони навчатимуться основ військової служби.
Дмитро Лубінець наголосив, що такі дії російських окупантів спрямовані на поширення пропаганди, пов'язаної з війною, та на спроби стерти українську ідентичність у дітей, розірвати зв'язок молодого покоління з рідною країною. Він також зазначив, що мілітаризація українських дітей на Кримському півострові є частиною політики росії та розпочалася з моменту його окупації.
Дмитро Лубінець підсумував, що такі спроби мілітаризації та насадження ідеології українських дітей на окупованих територіях України є порушенням міжнародного гуманітарного права і є військовим злочином.
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