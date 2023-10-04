Російські окупанти у Євпаторії відкрили "табір" для військового навчання дітей

18:12 04 жовтня Київ, Україна

Російські окупанти у місті Євпаторія в Криму відкрили новий "табір", де мають намір навчати дітей основ військової служби.



Про це повідомив Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної Ради України з прав людини.



За інформацією, окупанти організували цей "центр" на базі дитячого оздоровчого табору Гагарін. У першу зміну центр прийняв 100 учнів 9-11 класів, і до 6 жовтня вони навчатимуться основ військової служби.



Дмитро Лубінець наголосив, що такі дії російських окупантів спрямовані на поширення пропаганди, пов'язаної з війною, та на спроби стерти українську ідентичність у дітей, розірвати зв'язок молодого покоління з рідною країною. Він також зазначив, що мілітаризація українських дітей на Кримському півострові є частиною політики росії та розпочалася з моменту його окупації.



Дмитро Лубінець підсумував, що такі спроби мілітаризації та насадження ідеології українських дітей на окупованих територіях України є порушенням міжнародного гуманітарного права і є військовим злочином.