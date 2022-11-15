Російські окупанти вдарили ракетами відразу по кількох містах України

16:34 15 листопада Київ, Україна

Рашисти завдали ракетних ударів по Києву та кількох українських областях. Дві ракети влучили у житлові будинки у столиці, на місці вже працюють рятувальники та лікарі.

"Атака на столицю. У Печерському районі влучання, за попередньою інформацією, у два житлові будинки. Декілька ракет збила ППО над Києвом. Медики та рятувальники на місці влучень", - написав Кличко в телеграм-каналі.

У зв'язку з атакою у столиці вводять відключення електроенергії.

"У Києві запроваджуються екстрені відключення електрики, графіки не діють", - повідомляє ДТЕК.

Мер Львова Садовий повідомив, що у місті чули вибухи, та закликав усіх залишатися в укритті. Частина міста – без електроенергії.



Голова Хмельницької ОВА Гамалій підтвердив, що звуки вибухів, які чули в області, – робота ППО.



У Харкові прильоти по об'єктах критичної інфраструктури, про постраждалих поки що немає інформації. Через пошкодження об'єкта є проблеми з енергопостачанням. Зупинено наземний електротранспорт, метро.



Кривий Ріг. Декілька ракетних ударів, повідомив керівник військової адміністрації Кривого Рогу Вілкул.

Мер Житoмира повідомив про два влучання по енергетичній інфраструктурі, місто залишилося повністю без електрики після прильотів.

У Рівному завдали удару по об'єкту критичної інфраструктури, частина міста без електроенергії, можливі перебої у роботі мобільного зв'язку, повідомив міський голова Третяк.

У Хмельницькому після атаки спостерігаються проблеми із електропостачанням. Деталі згодом написав мер міста Сімчишин.

Також повідомляють про вибух в Івано-Франківську.