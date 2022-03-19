Російські окупанти вбили у Києві 222 особи, поранення отримали майже 900

16:37 18 березня Київ, Україна

Внаслідок російських обстрілів у Києві померли 222 особи, із загальної кількості загиблих 60 – цивільні, у тому числі чотири дитини.



Про це повідомили у КМДА.



За словами першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника, за період військових дій у столиці поранення також отримали 889 осіб, з яких 241 цивільна. Серед поранених 18 дітей, троє водіїв швидкої та один лікар швидкої.



Внаслідок дій окупантів пошкодженими залишилися і 36 житлових будинків, 5 приватних садиб, 6 шкіл та 4 садки. Також пошкоджено фасади, балкони та вікна у 55 будинках.



Попри це місто продовжує жити.

“Працює інфраструктура: комунальники, транспортники, медики та рятувальники. Надаються всі комунальні послуги. У столиці працює комунальний транспорт, продовольчі магазини, аптеки, банки, заправки, автосервіси, зоомагазини та інші заклади. Відновили роботу 35 ярмарків та столичних ринків”, – зазначив Поворозник.

Кияни закликають бути максимально обережними: не виходити з дому без необхідності, не порушувати правила комендантської години та не нехтувати сигналами повітряної тривоги.