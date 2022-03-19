Російські окупанти вбили у Києві 222 особи, поранення отримали майже 900

Внаслідок російських обстрілів у Києві померли 222 особи, із загальної кількості загиблих 60 – цивільні, у тому числі чотири дитини.
Про це повідомили у КМДА.
За словами першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника, за період військових дій у столиці поранення також отримали 889 осіб, з яких 241 цивільна. Серед поранених 18 дітей, троє водіїв швидкої та один лікар швидкої.
Внаслідок дій окупантів пошкодженими залишилися і 36 житлових будинків, 5 приватних садиб, 6 шкіл та 4 садки. Також пошкоджено фасади, балкони та вікна у 55 будинках.
Попри це місто продовжує жити.
Про це повідомили у КМДА.
За словами першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника, за період військових дій у столиці поранення також отримали 889 осіб, з яких 241 цивільна. Серед поранених 18 дітей, троє водіїв швидкої та один лікар швидкої.
Внаслідок дій окупантів пошкодженими залишилися і 36 житлових будинків, 5 приватних садиб, 6 шкіл та 4 садки. Також пошкоджено фасади, балкони та вікна у 55 будинках.
Попри це місто продовжує жити.
Кияни закликають бути максимально обережними: не виходити з дому без необхідності, не порушувати правила комендантської години та не нехтувати сигналами повітряної тривоги.
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