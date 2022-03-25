Російські окупанти створили у Маріуполі штаб "Єдиної Росії"

13:55 25 березня Київ, Україна

У Маріуполі, у приміщенні торгового центру "Метро", російські окупанти відкрили штаб "Єдиної Росії".



Про це повідомляє Маріупольська міськрада, передає Цензор.НЕТ.



"На виїзді з Маріуполя, в приміщенні торгового центру "Метро", окупанти відкрили штаб російської партії "Єдина Росія". Про це повідомляють місцеві жителі. За інформацією маріупольців, що залишаються в місті, в штабі роздають партійні газети, агітують за Росію, а також видають картки мобільного оператора "Фенікс", який з 2014 року працює на окупованій території Донецька. Свій штаб російські окупанти називають "гуманітарним", - йдеться у повідомленні.