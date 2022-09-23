Російські окупанти знову завдали ракетних ударів по Запоріжжю - ОВА

07:34 23 вересня Київ, Україна

У ніч проти 23 вересня російські загарбники обстріляли Запоріжжя.

 
Як зазначив голова Запорізької ОВА Олександр Старух у Тelegram-каналі, ворог випустив по обласному центру близько 10 снарядів.
 
"В обласному центрі знову прильоти ворожих ракет. За попередньою інформацією, окупант випустив по Запоріжжю близько десяти снарядів. Бережіть себе та один одного! Дотримуйтесь правил повітряної тривоги!", - написав він.
 
Ворог влучив у об'єкти інфраструктури Запоріжжя.

Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

Раніше ворог вранці 22 вересня вдарив по Запоріжжю.

21 вересня у Запоріжжі внаслідок ракетного удару постраждали люди.