Російські окупанти знову завдали ракетних ударів по Запоріжжю - ОВА

У ніч проти 23 вересня російські загарбники обстріляли Запоріжжя.
Як зазначив голова Запорізької ОВА Олександр Старух у Тelegram-каналі, ворог випустив по обласному центру близько 10 снарядів.
Ворог влучив у об'єкти інфраструктури Запоріжжя.
Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.
Раніше ворог вранці 22 вересня вдарив по Запоріжжю.
21 вересня у Запоріжжі внаслідок ракетного удару постраждали люди.
Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.
Раніше ворог вранці 22 вересня вдарив по Запоріжжю.
21 вересня у Запоріжжі внаслідок ракетного удару постраждали люди.
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