Російські окупанти знову завдали ракетних ударів по Запоріжжю - ОВА

07:34 23 вересня Київ, Україна

У ніч проти 23 вересня російські загарбники обстріляли Запоріжжя.

Як зазначив голова Запорізької ОВА Олександр Старух у Тelegram-каналі, ворог випустив по обласному центру близько 10 снарядів.