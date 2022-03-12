Російські окупанти розбомбили у Чернігові "Україну"

09:27 12 березня Київ, Україна

Внаслідок обстрілу російськими окупантами постраждав готель "Україна" - візитна картка міста Чернігова.

Будівлю готелю "Україна" у Чернігові, який учора ввечері розбомбили російські фашисти, зруйновано.



Відбувається цілеспрямоване та планомірне знищення стародавнього міста, історія якого налічує понад 1300 років. Москальська орда знищує те, що виникло задовго до появи.