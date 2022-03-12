Російські окупанти розбомбили у Чернігові "Україну"

Внаслідок обстрілу російськими окупантами постраждав готель "Україна" - візитна картка міста Чернігова.
Будівлю готелю "Україна" у Чернігові, який учора ввечері розбомбили російські фашисти, зруйновано.
Відбувається цілеспрямоване та планомірне знищення стародавнього міста, історія якого налічує понад 1300 років. Москальська орда знищує те, що виникло задовго до появи.
Відбувається цілеспрямоване та планомірне знищення стародавнього міста, історія якого налічує понад 1300 років. Москальська орда знищує те, що виникло задовго до появи.
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