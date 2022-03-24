Російські окупанти розповсюджують фейк про взяття Ізюму на Харківщині

Російські окупанти поширюють неправдиві новини про нібито взяття під контроль міста Ізюм у Харківській області.
Про це розповів начальник управління молоді та спорту Ізюмської міськради Максим Стрєльник.
23 березня Генштаб ЗСУ повідомив, що внаслідок боїв у районі Ізюму українські захисники знищили до 60% особового складу та військової техніки загарбників. Стрєльник розповідає, що через відсутність військових успіхів ворог вдається до інформаційних атак.
Про це розповів начальник управління молоді та спорту Ізюмської міськради Максим Стрєльник.
23 березня Генштаб ЗСУ повідомив, що внаслідок боїв у районі Ізюму українські захисники знищили до 60% особового складу та військової техніки загарбників. Стрєльник розповідає, що через відсутність військових успіхів ворог вдається до інформаційних атак.
Чиновник зазначає, що лінія розмежування зараз проходить руслом Сіверського Дінця, але російські окупанти завдяки місцевим колаборантам дізналися про брод і безрезультатно намагаються потрапити на інший берег.
Ізюм в результаті обстрілу російських окупантів став одним з епіцентрів гуманітарної катастрофи в Харківській області. Руйнування там, за оцінками міської влади, більше, ніж після Другої світової війни.
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