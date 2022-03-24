Російські окупанти розповсюджують фейк про взяття Ізюму на Харківщині

14:00 24 березня Київ, Україна

Російські окупанти поширюють неправдиві новини про нібито взяття під контроль міста Ізюм у Харківській області.



Про це розповів начальник управління молоді та спорту Ізюмської міськради Максим Стрєльник.



23 березня Генштаб ЗСУ повідомив, що внаслідок боїв у районі Ізюму українські захисники знищили до 60% особового складу та військової техніки загарбників. Стрєльник розповідає, що через відсутність військових успіхів ворог вдається до інформаційних атак.

Фашистська пропаганда почала активно поширювати дезінформацію про те, що російські окупанти, здавалося б, повністю захопили Ізюм. Це абсолютна брехня! Наша армія героїчно обороняє Ізюм і не дає ворогові зайти до південної частини міста», – каже він.

Чиновник зазначає, що лінія розмежування зараз проходить руслом Сіверського Дінця, але російські окупанти завдяки місцевим колаборантам дізналися про брод і безрезультатно намагаються потрапити на інший берег.

"Там їх одразу зустрічають наші захисники та відправляють усіх до пекла. Орків ціла орда, вони постійно пруть у наступ і зазнають непоправних втрат від наших Збройних сил України, які мужньо стримують ворога на околицях Ізюму та заганяють їх назад на північ за річку”, – каже Стрєльник.

Ізюм в результаті обстрілу російських окупантів став одним з епіцентрів гуманітарної катастрофи в Харківській області. Руйнування там, за оцінками міської влади, більше, ніж після Другої світової війни.