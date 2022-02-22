Російські окупанти поранили мирного жителя

18:45 26 травень Київ, Україна

У селі Славне з осколковим пораненням був госпіталізований чоловік, поранення він отримав в результаті обстрілів російських окупантів.

Про це в Facebook повідомила пресслужба Мар'їнської міської військово-цивільної адміністрації.

"26 травня 2021 в селі Славне в результаті ворожого обстрілу мирний житель отримав вогнепальне осколкове проникаюче сліпе поранення передньої поверхні грудної клітки праворуч, в результаті чого у людини стався перелом третього ребра, правобічний гемопневмотореск, гемоторогічній шок 2-го ступеня", - йдеться в повідомленні.

Постраждалого одразу доправили в Курахівську міську лікарню, зараз направили у військовий госпіталь №66 в м. Покровськ.