Російські окупанти провели чергові військові навчання в Криму

На військовому полігоні "Опук", який знаходиться на окупованому росіянами півострові Крим, пройшли військові навчання. У них брали участь бойові машини, літаки Іл-76мд військово-транспортної авіації російських військово-космічних сил.
Про це повідомляють "Крим.Реалії".
Військовослужбовці країни-агресора також виконували стрільби з автоматів, кулеметів і гранатометів.
Всього окупанти задіяли у навчаннях більше ніж 2000 військовослужбовців та 500 одиниць бойової та спеціальної техніки, 7 літаків Іл-76мд військово-транспортної авіації, а також літаки і вертольоти штурмової і армійської авіації.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі