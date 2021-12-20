Російські окупанти провели чергові військові навчання в Криму

18:32 19 березень Київ, Україна

На військовому полігоні "Опук", який знаходиться на окупованому росіянами півострові Крим, пройшли військові навчання. У них брали участь бойові машини, літаки Іл-76мд військово-транспортної авіації російських військово-космічних сил.



Про це повідомляють "Крим.Реалії".

"Завантаження в літаки пройшло таємно рано вранці на аеродромі "Кіровське" в Криму. Розвідку об'єкта умовного противника вів розрахунок БПЛА "Орлан-10", що передавав розвідувальні дані на монітори пункту управління в режимі реального часу. Потім на майданчик приземлення був десантований посилений парашутно-десантний батальйон і бойова техніка", - розповіли в Міноборони РФ.

Військовослужбовці країни-агресора також виконували стрільби з автоматів, кулеметів і гранатометів.



Всього окупанти задіяли у навчаннях більше ніж 2000 військовослужбовців та 500 одиниць бойової та спеціальної техніки, 7 літаків Іл-76мд військово-транспортної авіації, а також літаки і вертольоти штурмової і армійської авіації.