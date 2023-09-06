Російські окупанти змушують школярів отримувати паспорти росії - ЦНС

08:46 14 серпня Київ, Україна

Російські окупанти розпочали примусову паспортизацію серед старшокласників на захоплених територіях України. Вони погрожують не видати атестатів, якщо учні не отримають російське громадянство.



Центр національного спротиву повідомляє, що окупанти погрожують учням від 14 років не видати атестати, якщо вони не отримають паспорт росії. Не всі діти хочуть отримувати паспорт росії, який не дає жодних привілеїв у цивілізованому світі. Тому окупанти вдаються до погроз та шантажу.



У ЦНС наголосили, що окупаційні адміністрації проводять примусову паспортизацію, щоб уникнути проблем через незадоволення москви темпами видачі російського громадянства на захоплених територіях.