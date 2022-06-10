Російські окупанти викрали у Мелітополі студента

У тимчасово окупованому Мелітополі російські військові викрали 18-річного Артура Ярошевського, голову студентської ради місцевого коледжу.
Про це повідомляє "РІА Мелітополь".
Ярошевський – голова студентської ради Ногайського професійного коледжу Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного. Спочатку хлопця шукали на роботі, а згодом росіяни приїхали до нього додому.
Вони вилучили всю техніку хлопця, а також його матері та брата. Військові Росії відвезли Ярошевського нібито на профілактичну бесіду, бо той веде себе неправильно, і обіцяли повернути назад, але не зробили цього.
Його місцезнаходження та стан невідомі. За попередніми та непідтвердженими даними, студент тримається у місцевому відділенні поліції.
Запорізька область є одним із лідерів в Україні за кількістю викрадень росіянами цивільними. Станом на 9 червня у заручниках окупантів перебуває 121 особа, а від початку повномасштабного вторгнення кількість підтверджених випадків викрадень вже досягла понад трьохсот.
Місцева влада радить рідним, чиїх близьких викрали російські військові, повідомляти про це на гарячу лінію за телефоном 0 800 503 508 та заповнювати онлайн-форму. Це дозволить включити їх до списків обміну.
Про це повідомляє "РІА Мелітополь".
Ярошевський – голова студентської ради Ногайського професійного коледжу Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного. Спочатку хлопця шукали на роботі, а згодом росіяни приїхали до нього додому.
Вони вилучили всю техніку хлопця, а також його матері та брата. Військові Росії відвезли Ярошевського нібито на профілактичну бесіду, бо той веде себе неправильно, і обіцяли повернути назад, але не зробили цього.
Його місцезнаходження та стан невідомі. За попередніми та непідтвердженими даними, студент тримається у місцевому відділенні поліції.
Запорізька область є одним із лідерів в Україні за кількістю викрадень росіянами цивільними. Станом на 9 червня у заручниках окупантів перебуває 121 особа, а від початку повномасштабного вторгнення кількість підтверджених випадків викрадень вже досягла понад трьохсот.
Місцева влада радить рідним, чиїх близьких викрали російські військові, повідомляти про це на гарячу лінію за телефоном 0 800 503 508 та заповнювати онлайн-форму. Це дозволить включити їх до списків обміну.
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