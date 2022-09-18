Російські окупанти обстріляли три громади Сумщі з мінометів та САУ

Російські окупанти протягом 17 вересня завдали ударів по трьом громадам Сумської області. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

За його словами, з 13.20 загарбники обстрілювали Середино-Будську громаду з мінометів. Зафіксовано п'ять "прильотів".

Завдали ударів росіяни і по Білопільській громаді. О 15:20 була мінометна атака. Внаслідок обстрілу в одному із сіл пошкоджено приватний будинок мирних жителів, вибито скло у кількох будинках та пошкоджено автомобіль.

По Шалигінській громаді ворог бив після 16:00 із САУ - 15 "прильотів". Внаслідок атаки згоріло близько двох тонн сіна місцевих жителів.

"У всіх випадках – без людських жертв", - підсумував Живицький.

Нагадаємо, вночі росіяни тричі вдарили по Нікопольському району з Градів та важкої артилерії.. Внаслідок обстрілу поранення отримали троє людей, зруйновано багатоповерхівки, пошкоджено автомобілі та газоводи.