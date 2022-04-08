Російські окупанти обстріляли школу у Краматорську. Фото

11:01 05 квітня Київ, Україна

Під час обстрілу російськими військовими міста Краматорськ Донецької області було зруйновано школу. Відкрито кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Про це повідомляє пресслужба Донецької обласної прокуратури.



"За даними слідства, 5 квітня 2022 року збройні сили росії, в черговий раз порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, завдали ракетного удару по м. Краматорськ. Внаслідок ворожої атаки на мирне місто частково зруйновано загальноосвітню школу", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що в місці влучення ракети зафіксували вирву шириною 15 метрів і глибиною майже три метри.



Повна інформація про постраждалих та пошкоджену інфраструктуру встановлюється, додали в облпрокуратурі.