Російські окупанти обстріляли околицю Києва фосфорними бомбами

Вчора, 22 березня, пізно ввечері російські окупанти застосували над північно-західною околицею Києва заборонені фосфорні боєприпаси.





Про це повідомив мер міста Олександр Маркушин.

"Орієнтовна зона ураження – Гостомель-Ірпінь. Використання таких видів зброї ворогами проти мирного населення є злочином проти людяності та порушенням Женевських конвенцій 1949 року", – повідомив мер.