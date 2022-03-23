Російські окупанти обстріляли околицю Києва фосфорними бомбами
15:47 23 березня Київ, Україна
Вчора, 22 березня, пізно ввечері російські окупанти застосували над північно-західною околицею Києва заборонені фосфорні боєприпаси.
Про це повідомив мер міста Олександр Маркушин.
"Орієнтовна зона ураження – Гостомель-Ірпінь. Використання таких видів зброї ворогами проти мирного населення є злочином проти людяності та порушенням Женевських конвенцій 1949 року", – повідомив мер.
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