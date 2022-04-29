Російські окупанти обстріляли Дніпропетровську область
09:49 29 квітня Київ, Україна
Вранці російські окупанти обстріляли з "Градів" Велику Костромку та Мар'янське.
Зачепило господарські будівлі. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.
“Ніч більш-менш спокійна. Вранці окупанти знову обстріляли з „Градів“ Велику Костромку та Мар'янське. Зачепило господарські будівлі. Попередньо люди не постраждали. Але ще уточнюємо”, – зазначив він.
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