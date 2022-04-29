Російські окупанти обстріляли Дніпропетровську область

Зачепило господарські будівлі. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.

“Ніч більш-менш спокійна. Вранці окупанти знову обстріляли з „Градів“ Велику Костромку та Мар'янське. Зачепило господарські будівлі. Попередньо люди не постраждали. Але ще уточнюємо”, – зазначив він.