Російські окупанти обстріляли акваторію Очаківської громади - Кім

11:29 17 серпня Київ, Україна

Російські окупанти чотири рази обстріляли акваторію Очаківської громади протягом 16 серпня.



Про це повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Кім на своєму Telegram-каналі у четвер, 17 серпня.



Перший обстріл стався о 16:04, другий – о 16:43, третій – о 17:55 та четвертий – о 18:38. Внаслідок обстрілів постраждалих немає.



Крім того, Кім повідомив, що у Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день і ніч пройшли порівняно спокійно.