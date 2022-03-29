Російські окупанти використали гранату ВОГ-17. Осколками поранено українського бійця

16:25 05 листопада Київ, Україна

Осколковою гранатою ВОГ-17, призначеною для ураження живої сили осколками, був поранений український військовий. Гранату за допомогою безпілотника на українські позиції скинули російські бойовики.



Про це в Facebook повідомила Українська делегація ТКГ.



"Сьогодні вдень, 5 листопада, в результаті скидання з БПЛА гранати ВОГ-17, отримав поранення військовослужбовець одного з наших з'єднань. Йому надано кваліфіковану медичну допомогу, стан бійця задовільний", - йдеться в повідомленні.



За допомогою координаційного механізму українською стороною СЦКК був встановлений режим "тиші" і направлено письмову ноту в СММ ОБСЄ.



"Ситуація має ознаки того, що російські керівники втратили контроль над власними збройними формуваннями. Здатне взагалі керівництво РФ виконувати взяті на себе зобов'язання?"- відзначили в Українській делегації.