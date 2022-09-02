Російські окупанти дев'ять разів обстріляли Дніпропетровщину

08:57 26 серпня Київ, Україна

Окупанти дев'ять разів ударили по Дніпропетровській області ракетами, польовою артилерією та реактивними системами залпового вогню.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.



За його словами, під удар противника потрапили Нікопольський, Синельниківський та Криворізький райони регіону. Нікопольський район обстріляли п'ять разів за ніч із РСЗВ "Град" та ствольної артилерії.

У Нікополі пошкоджено близько десяти приватних будинків, школу та санаторій. Перебито лінію електропередач, до 1000 осіб залишилися без світла. Постраждалих немає.



До Марганецької громади прилетіло п'ять снарядів із "Градів", а до Червоногригорівської — дев'ять снарядів із важкої артилерії. Обійшлося без руйнувань та постраждалих.

Синельниківський район зазнав ракетного обстрілу двох громад, в одній є руйнація на сільськогосподарському підприємстві, в іншій — на автодорожньому, спалахнув ангар із технікою.



У Криворізькому районі противник обстріляв Зеленодольську та Широківську громади, є руйнування, без поранених.