Російські окупанти цілеспрямовано знищують книги українською мовою

У тимчасово окупованих населених пунктах російські військові цілеспрямовано знищують всю літературу українською: підручники, дитячі книги, художню та наукову літературу.
Про це сказав народний депутат, голова Комітету інформполітики Микита Потураєв.
Про це сказав народний депутат, голова Комітету інформполітики Микита Потураєв.
Він зазначив, що російські окупанти, коли приходили в села та міста України, то "після того, як вони закінчували вбивати, грабувати та ґвалтувати, вони йшли до бібліотек, викрадали та спалювали всі книги українською мовою".
За його словами, цьому є десятки свідчень і саме так чинили нацисти.
Не найкраща ситуація і з пам'ятниками, оскільки для загарбників вони як своєрідна мітка. Коли росіяни окупують територію, ставлять маркер – це Ленін.
Він нагадав, що маркер їхньої поведінки, коли десь на стіні пам'ятника архітектури та культури пишуть: "Тут був Вася", а потім додають слово з трьох літер.
Раніше росіяни заявили про відновлення навчання у школах на окупованих територіях Донбасу, але без викладання української мови та літератури, а також історії України.
Мовний омбудсман Тарас Кремень назвав таку політику окупантів лінгвоцидом та звернувся до міжнародних правозахисних організацій із закликом фіксувати та реагувати на всі злочини, які ворог скоює в Україні.
Він також просить українців повідомляти усі факти порушення прав людини для позовів до Міжнародного суду Організації Об'єднаних Націй.
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