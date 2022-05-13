Російські окупанти цілеспрямовано знищують книги українською мовою

19:42 13 травня Київ, Україна





Про це У тимчасово окупованих населених пунктах російські військові цілеспрямовано знищують всю літературу українською: підручники, дитячі книги, художню та наукову літературу.Про це сказав народний депутат, голова Комітету інформполітики Микита Потураєв.

Він зазначив, що російські окупанти, коли приходили в села та міста України, то "після того, як вони закінчували вбивати, грабувати та ґвалтувати, вони йшли до бібліотек, викрадали та спалювали всі книги українською мовою".

За його словами, цьому є десятки свідчень і саме так чинили нацисти.

Не найкраща ситуація і з пам'ятниками, оскільки для загарбників вони як своєрідна мітка. Коли росіяни окупують територію, ставлять маркер – це Ленін.

"Коли вони приходять, то ставлять маркер. Кого вони ставлять насамперед? Леніна. Я не знаю, звідки вони їх беруть - ми ж позбулися їх. Думаю, що з росії везуть. У росію пральні машини тягнуть, а з росії - Леніна", - сказав нардеп.

Він нагадав, що маркер їхньої поведінки, коли десь на стіні пам'ятника архітектури та культури пишуть: "Тут був Вася", а потім додають слово з трьох літер.

"Це саме такий процес. Це як у Бучі, до речі, абсолютно більшовицька практика, описана у багатьох мемуарах часів більшовицького перевороту… коли вони просто залишають свої екскременти на всіх кутах, і на столі, і в ящиках, і в шафах», – додав Потураєв.

Раніше росіяни заявили про відновлення навчання у школах на окупованих територіях Донбасу, але без викладання української мови та літератури, а також історії України.



Мовний омбудсман Тарас Кремень назвав таку політику окупантів лінгвоцидом та звернувся до міжнародних правозахисних організацій із закликом фіксувати та реагувати на всі злочини, які ворог скоює в Україні.



Він також просить українців повідомляти усі факти порушення прав людини для позовів до Міжнародного суду Організації Об'єднаних Націй.