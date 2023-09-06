Російські окупанти атакували супермаркет у Кураховому, постраждали чотири мешканки

Російські окупанти вкотре продемонстрували свою жорстокість, обстрілявши супермаркет у місті Курахове Донецької області. Внаслідок обстрілу постраждали чотири жінки.
Як повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури, вранці 24 серпня окупанти завдали удару по центру Курахового. За попередніми даними, вони атакували зі ствольної артилерії.
Снаряди окупантів влучили в один з місцевих супермаркетів, де на той час перебували цивільні люди. Четверо місцевих мешканок віком від 25 до 66 років отримали мінно-вибухові травми та синці, одну з них дістали з-під завалів. Усім постраждалим надали кваліфіковану медичну допомогу.
Прокуратура додає, що ще один боєприпас влучив у адміністративну будівлю, біля якої спалахнули два автомобілі. Також пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, вікна та фасад багатоквартирного житлового будинку.
Як повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури, вранці 24 серпня окупанти завдали удару по центру Курахового. За попередніми даними, вони атакували зі ствольної артилерії.
Снаряди окупантів влучили в один з місцевих супермаркетів, де на той час перебували цивільні люди. Четверо місцевих мешканок віком від 25 до 66 років отримали мінно-вибухові травми та синці, одну з них дістали з-під завалів. Усім постраждалим надали кваліфіковану медичну допомогу.
Прокуратура додає, що ще один боєприпас влучив у адміністративну будівлю, біля якої спалахнули два автомобілі. Також пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, вікна та фасад багатоквартирного житлового будинку.
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