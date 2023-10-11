Російські окупанти атакували Нікополь: постраждали жителі та інфраструктура

10:09 11 жовтня Київ, Україна

У ніч на 11 жовтня російські збройні сили не давали спокою Нікопольщині, що знаходиться в Дніпропетровській області. Міста Нікополь, Марганець та Мирівська громада були обстріляні важкою артилерією, як повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.



Внаслідок атаки постраждала 78-річна жінка. У Нікополі було пошкоджено дві адміністративні будівлі, комунальне підприємство та гуртожиток, а також п'ять багатоквартирних будинків.



Фахівці продовжують оцінювати збитки та ведуть обстеження інших територій, щоб визначити масштаби збитків, завданих агресором, наголосив глава регіону.