Російські окупанти 57 разів обстріляли Херсонську область

10:00 20 червня Київ, Україна

За останні 24 години російські окупанти провели 57 обстрілів Херсонської області, внаслідок яких було пошкоджено житлові квартали та адміністративні будівлі, а також п'ятеро людей отримали поранення.



Цю інформацію надав голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін через месенджер Telegram.



Загарбники випустили 275 снарядів, використовуючи міномети, артилерію, танки, безпілотники та системи "Град". Загалом по місту Херсон було випущено 28 снарядів.



За інформацією від ОВА, російські збройні сили атакували житлові райони населених пунктів області, а також адміністративні будинки в Херсоні та селі Бургунки, а також будівлі автозаправних станцій та комунального підприємства в Херсоні.