Російські обстріли з території ЗАЕС зафіксували на відео – ЗМІ

07:55 04 вересня Київ, Україна

Російські видання The Insider опублікувало відео, на якому, як стверджують журналісти, знято роботу російських реактивних систем залпового вогню з території захопленої Запорізької атомної електростанції в ніч з 2 на 3 вересня.

"На кадрах видно, що РСЗВ знаходяться у безпосередній близькості від енергоблоку", - кажуть журналісти.

Експерти незалежного об'єднання Conflict Intelligence Team погодилися, що на кадрах видно труби Запорізької ТЕС, яка знаходиться неподалік станції.

"Зйомка справді ведеться з протилежного берега Дніпра, камера спрямована на південь. Це означає, що місце запуску РСЗВ знаходиться на захід від Запорізької ТЕС. Також на захід від ТЕС знаходиться територія самої АЕС, але чи справді реактивні снаряди запускають саме з території станції, точно встановити неможливо», - наголосили у CIT.

Видання нагадує, що російські військові постійно обстрілюють лінії енергопостачання, щоб відключити станцію від української енергомережі, сподіваючись потім підключити її до російської. Крім того, військові складують боєприпаси прямо в приміщеннях АЕС, що у разі їхньої детонації може призвести до ядерної катастрофи страшніше за Чорнобиль.

Запорізька атомна електростанція в суботу, 3 вересня, в черговий раз втратила зв'язок з останньою магістральною зовнішньою лінією електропередачі, що залишилася, але об'єкт продовжує подавати електроенергію в мережу по резервній лінії, повідомили в МАГАТЕ.

Пізніше в Енергоатомі повідомили, що на Запорізькій АЕС увечері в суботу через безперервний обстріл російських військових ліній зв'язку відключено енергоблок №5.

Наразі у роботі залишається шостий енергоблок, який з обмеженою потужністю через резервну лінію подає електроенергію до енергосистеми України, а також забезпечує власні потреби Запорізької АЕС.