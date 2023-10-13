Російські обстріли залишили без газу тисячі жителів у Харківській області

На Харківщині тисячі мешканців залишилися без газу після російських обстрілів у ніч на четвер, згідно з повідомленням Міністерства енергетики, опублікованому в п'ятницю, 13 жовтня.
Крім того, російські сили продовжують атакувати населені райони, що знаходяться біля передової та межують із росією. Напади у Донецькій області призвели до відключення електроенергії у 52 населених пунктах, у Миколаївській області – у чотирьох населених пунктах. Крім того, частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях лишається без світла.
Ремонтні бригади активно працюють у тих місцях, де безпека дозволяє провести відновлювальні заходи.
За останню добу понад 20 тисяч споживачів відновили доступ до електроенергії. Більшість із них перебувають у Донецькій та Харківській областях.
Незважаючи на несприятливі погодні умови, електростанції здатні повністю задовольнити потреби споживачів електроенергії.
Ремонтні бригади активно працюють у тих місцях, де безпека дозволяє провести відновлювальні заходи.
За останню добу понад 20 тисяч споживачів відновили доступ до електроенергії. Більшість із них перебувають у Донецькій та Харківській областях.
Незважаючи на несприятливі погодні умови, електростанції здатні повністю задовольнити потреби споживачів електроенергії.
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