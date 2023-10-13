Російські обстріли залишили без газу тисячі жителів у Харківській області

12:37 13 жовтня Київ, Україна

На Харківщині тисячі мешканців залишилися без газу після російських обстрілів у ніч на четвер, згідно з повідомленням Міністерства енергетики, опублікованому в п'ятницю, 13 жовтня.

"Після ударів, які ворог завдав по газорозподільних станціях (ГРС) у Харківській області вночі 12 жовтня, газопостачання для 13,5 тисячі домогосподарств було припинено. Наразі тривають аварійні ремонтні роботи", - йдеться у повідомленні.

Крім того, російські сили продовжують атакувати населені райони, що знаходяться біля передової та межують із росією. Напади у Донецькій області призвели до відключення електроенергії у 52 населених пунктах, у Миколаївській області – у чотирьох населених пунктах. Крім того, частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях лишається без світла.



Ремонтні бригади активно працюють у тих місцях, де безпека дозволяє провести відновлювальні заходи.



За останню добу понад 20 тисяч споживачів відновили доступ до електроенергії. Більшість із них перебувають у Донецькій та Харківській областях.



Незважаючи на несприятливі погодні умови, електростанції здатні повністю задовольнити потреби споживачів електроенергії.