Російські обстріли: 148 ударів по Запорізькій області за добу

Протягом доби ворожі сили завдали 148 ударів по Запорізькій області один постраждалий.
Голова Запорізької обласної державної адміністрації, Юрій Малашко, повідомляє про серію обстрілів, скоєних ворожою армією протягом доби. Внаслідок цих атак постраждала одна людина.
Голова Запорізької обласної державної адміністрації, Юрій Малашко, повідомляє про серію обстрілів, скоєних ворожою армією протягом доби. Внаслідок цих атак постраждала одна людина.
Також наголошується, що у Кам'янському 68-річний чоловік отримав поранення від мінно-вибухового пристрою.. Його оперативно доставили до медичного закладу для надання допомоги.
Правоохоронні органи зареєстрували 32 зруйновані цивільні об'єкти.
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