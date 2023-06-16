Російські обстріли: 148 ударів по Запорізькій області за добу

12:09 08 червня Київ, Україна

Протягом доби ворожі сили завдали 148 ударів по Запорізькій області один постраждалий.



Голова Запорізької обласної державної адміністрації, Юрій Малашко, повідомляє про серію обстрілів, скоєних ворожою армією протягом доби. Внаслідок цих атак постраждала одна людина.

"Ворог здійснив 148 обстрілів у 21 населеному пункті на лінії фронту: Гуляйполе і Залізничне були атаковані тричі за допомогою безпілотних літальних апаратів, 18 ударів з реактивних систем залпового вогню були нанесені по Гуляйполі, Ольговському, Білогір'ї, Вологорі було завдано 127 ударів по Новояковлівці, Гуляйполі, Орєхову, Малинівці, Гуляйпільському та іншим прифронтовим селам", - йдеться в офіційному повідомленні.



Також наголошується, що у Кам'янському 68-річний чоловік отримав поранення від мінно-вибухового пристрою.. Його оперативно доставили до медичного закладу для надання допомоги.



Правоохоронні органи зареєстрували 32 зруйновані цивільні об'єкти.