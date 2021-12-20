Російські найманці здійснили 7 обстрілів в Маріупольському і Авдіївському напрямках

09:15 25 березень Київ, Україна

За минулу добу російськими військовими окупантами був порушений режим тиші поблизу Водяного, Авдіївки, Лебединського, Шумів, Богданівки, Світлодарська.

Про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС в Facebook.



Так, за даними штабу, недалеко від населеного пункту Водяне, що на Приазов'ї, противник відкривав вогонь в бік позицій українських захисників із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм. Поблизу Авдіївки - російсько-окупаційні війська вели вогонь в бік позицій ЗСУ з гранатометів різних типів і стрілецької зброї, а в районі Лебединського - ворог зробив обстріл з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Позиції українських захисників поруч з населеним пунктом Шуми окупанти обстріляли з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.



У районі населеного пункту Богданівка окупанти вели вогонь по позиціях українських захисників з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.



"Бойових втрат серед особового складу Об'єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає", - сказано в повідомленні.



Відзначається, що про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.



"Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань РФ на території ОРДЛО. Російські найманці скоїли низку вогневих провокацій, метою яких було контрольоване загострення обстановки на Маріупольському і Авдіївському напрямках. Традиційно, провокації супроводжувалися інтенсивними інформаційними атаками, спрямованими на дискредитацію Збройних сил України.

24 березня передові підрозділи Збройних сил України зафіксували проведення інженерних робіт поблизу Водяного в напрямку передових позицій наших захисників.



Українська сторона СЦКК своєчасно реагувала на порушення режиму припинення вогню, використовуючи координаційний механізм.

Вищезазначені факти свідчать про те, що представники незаконних збройних формувань Російської Федерації продовжують порушувати раніше досягнуті домовленості.

Наголошуємо, Збройні сили України неухильно дотримуються досягнутих домовленостей про припинення вогню і послідовні у виконанні взятих на себе зобов'язань", - йдеться в повідомленні пресцентру ОС.

Також повідомляється, що з початку поточної доби, 25 березня, було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню, поблизу населеного пункту Світлодарськ, де збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.