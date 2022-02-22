Російські найманці обстрілюють місто Щастя

Російські окупаційні війська обстрілюють місто Щастя, яке на цей момент обмежене у в'їзді та виїзді.
Про це повідомляє голова обласної державної адміністрації Сергій Гайдай.
За його словами, українська влада була змушена вжити таких обмежувальних заходів через постійні обстріли з боку російських терористів.
«ЗСУ «закрили» місто Щастя на в'їзд та виїзд. Режиму тиші немає. Обстріл продовжується», - написав він у своєму Facebook.
Про це повідомляє голова обласної державної адміністрації Сергій Гайдай.
За його словами, українська влада була змушена вжити таких обмежувальних заходів через постійні обстріли з боку російських терористів.
«ЗСУ «закрили» місто Щастя на в'їзд та виїзд. Режиму тиші немає. Обстріл продовжується», - написав він у своєму Facebook.
Важливо сказати, що віднедавна місто залишилося без світла, тепла та води через обстріли. Відомо, що днями там стався вибух із подальшою пожежею на складі мазуту.
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