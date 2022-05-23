Російські найманці почали обстріл української сільгосптехніки

05:51 21 грудня Киев, Украина

Російські окупанти відкрили вогонь по мирних українських жителях. В результаті обстрілу зі станкового протитанкового гранатомета був повністю знищений трактор, його власник постраждав і був доставлений в лікарню.



Як повідомляє пресцентр Об'єднаних сил, близько 19:30 20 грудня в районі населеного пункту Кам'янка (близько Авдіївки) у напрямку населеного пункту Василівка збройні формування Російської Федерації трьома пострілами зі станкового протитанкового гранатомета знищили трактор марки John Deere, який повертався з сільськогосподарських робіт.