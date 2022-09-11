Російські мародери вивезли з Донбас-Арени фонтан-м'яч

09:49 11 вересня Київ, Україна

Російські окупанти вивезли до Москви культовий фонтан-м'яч, який раніше прикрашав площу біля Донбас-Арени у Донецьку. Відео із центру Москви з пам'ятником у суботу, 10 вересня, виклали у Тelegram.

Росіяни вивезли фонтан-м'яч та привезли його до столиці Росії на фестиваль Москва-Донбас, який присвятили дню міста.

Мешканці Москви фотографувалися з українською пам'яткою.

Фонтан – пам'ятник був створений у 2009 році для Донбас-Арени, де домашні матчі грав донецький ФК «Шахтар».

Тридцятитонний гігант створювався німецькими майстрами із граніту особливої породи (Tittlinger). Його діаметр становить понад 2,7 метри. Сірі елементи на поверхні - це відполірований граніт, а чорні мають піскоструминну обробку та акрилове покриття. Підставка під м'яч теж не маленька: діаметром 360 см та вагою 12,5 тонн. Гранітний м'яч може обертатися під тиском двох струменів води. Обертання здійснюється за рахунок тиску води та завдяки ідеально круглій формі.

Нагадаємо, Збройні сили України під час контрнаступу з початку вересня звільнили близько двох тисяч кілометрів окупованих територій.