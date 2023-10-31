Російські хакери розгорнули агресивну дезінформаційну кампанію проти України

11:39 31 жовтня Київ, Україна

Російські хакери запустили агресивну кампанію дезінформації у соціальній мережі X. Вони також використовують підроблені сайти як українських, так і західних видань для розповсюдження фейкових матеріалів.

Масована атака почалася 25 жовтня і тривала протягом кількох годин, з публікацією твітів зі швидкістю 2,5 твіту на хвилину. Інцидент був виявлений аналітичним проєктом «Блокувальник Ботів/antibot4navalny», який провів аналіз цих публікацій.



У матеріалах, які поширювалися під час цієї спам-атаки, обговорювалася ідея того, що українцям слід вимагати від своєї влади укласти перемир'я з росією. Ці матеріали також були розміщені на фейкових сайтах, що наслідують відомі видання як в Україні, так і за кордоном — підробках під Welt, Spiegel, Fox News, Le Parisien, Walla та інших.



Ці матеріали являли собою псевдоновинні та аналітичні замітки, які обговорювали можливу поразку України у війні та пов'язані з цим наслідки, такі як втрата фінансової та військової підтримки з боку Заходу.



Така масована спам-атака, яка розповсюджує прокремлівські матеріали, була спрямована не лише на українську аудиторію, а й на західну. Ці дії можуть створювати тривожність і перемикати увагу на війну ХАМАС проти Ізраїлю замість війни росії проти України. Аналітики відзначили, що публікація твітів з такою високою швидкістю і в такій великій кількості вказує на автоматизований процес, який відрізняється від традиційних тролів на зарплаті. Це дозволяє масштабувати такі атаки дешево та легко.



Такі дії у соціальних мережах та у сфері кібербезпеки є частиною широкої кампанії дезінформації та впливу, що проводиться російськими хакерами та спецслужбами.



Аналітики проєкту також зазначають, що, зважаючи на все, проросійські фейкові колонки зроблені на замовлення влади росії. На це вказують кілька ознак.