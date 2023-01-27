Російські хакери намагалися проникнути до комп'ютерних мереж багатоквартирних будинків - СБУ

16:32 27 січня Київ, Україна

Кіберфахівці СБУ нейтралізували російську атаку хакерів на електронні системи житлової інфраструктури в одному з прикордонних регіонів України.

Про це повідомляє пресслужба Служби.

"Через Wi-Fi мережу багатоквартирних будинків хакери хотіли дистанційно підключитися до системи відеоспостереження за територією житлових комплексів, прилеглими автомобільними дорогами і т.д. Таким чином, вони планували мати прихований канал для збору інформації про ситуацію в місті", — йдеться в повідомленні.

Хакерів також цікавили адреси проживання українських правоохоронців та можливе переміщення військової техніки.



За оперативними даними, до кібератаки причетне підконтрольне спецслужбам росії хакерське угруповання, що спеціалізується на зламах електронних систем інфраструктурних об'єктів.



СБУ попереджає, що такі атаки можуть відбуватися і в майбутньому, тому закликає громадян бути уважними, більше уваги приділяти захищеності своїх комп'ютерних мереж, використовувати для цього складні паролі та періодично їх змінювати.



На підставі зібраних фактів у цьому випадку у прикордонному регіоні вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 361 ККУ – несанкціоноване втручання у роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж.