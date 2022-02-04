Російські хакери проти українських кіберфахівців. Хто кого

16:27 03 лютий Київ, Україна

Зараз куди не подивишся – всюди одне: Росія ось-ось нападе. А нічого, що вона вже вісім років, як напала? І війна триває весь цей час.



Більше того: вона вже чіпляє набагато більше людей, ніж здається. І коли вам потрібно терміново забрати дітей зі школи, бо її нібито замінували, або не працює «Дія» через кібератаку – це якраз і є та війна, за якою стоїть РФ. Просто без військ та снарядів, а гібридна.



Росія, як ніхто, зацікавлена в тому, щоб сіяти паніку в Україні. Прочитайте останні новини. За минулий рік СБУ заблокувала 2200(!) кібератак. І вже за січень цього року – понад 120, включаючи ту, що вирубала сайти наших міністерств. Але знов-таки – більшість українців ще мали новорічні свята, відпустки. Тож атаку помітили переважно ті, хто її відбивав – кіберфахівці СБУ. І вони таки непогано впоралися: вже через добу всі сайти працювали, а серйозного витоку даних не сталося.

Але теза про «все пропало» Росією розганялася ще кілька днів.



Хоча ця конкретна ситуація з січневою атакою хакерів показала: кіберфахівці у нас непогані. І видно, що в їхньому арсеналі є напрацьовані схеми, як відбивати атаки та реагувати на них. Без паніки та хаосу.



До речі, про це говорять навіть міжнародні партнери. Європейці підтримали Україну та визнали, що наша реакція була професійною та швидкою. І що ми вміємо захистити себе навіть від таких сильних ударів.

«Реакція України на кібератаки була дуже ефективною та професійною. Україна стала здатною до самостійного захисту від масштабних кібератак», – це шматочки письмових заяв партнерів, які потрапили до ЗМІ.

З них зрозуміло, що тепер чиновники Євросоюзу усвідомили, наскільки високий рівень українських кіберфахівців. Хоча дивно, що самі європейці не знали, що таке може статися. Хоча кібератаки РФ на європейські та американські ресурси давно стали звичайним явищем.

Але тепер, маючи такий кейс, як січнева кібератака, СБУ зможе багато нового розповісти колегам із кібербезпеки з інших країн. І результати розслідування покажуть, мабуть, чимало цікавих ланцюжків між хакерами та російськими спецслужбами.