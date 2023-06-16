Російські дрони атакували Мерефу та Ізюм на Харківщині

11:20 26 травня Київ, Україна

Вночі росіяни атакували дронами міста Мерефа та Ізюм, розташовані на Харківщині. Про це 26 травня повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
 
"Внаслідок атаки у Мерефі постраждало цивільне підприємство, виникла пожежа. В Ізюмі постраждала будівля навчального закладу, а також гараж, де знаходилась сільськогосподарська техніка. В обох випадках сталися пожежі. За попередніми даними, ніхто не постраждав внаслідок нічних ударів дронами Шахед", - зазначив Синєгубов.
 
Крім того, протягом останньої доби було зафіксовано ворожі обстріли населених пунктів Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів.

У Вовчанську постраждали два житлові будинки та господарські будівлі.

У селі Мала Вовча пошкоджено чотири приватні житлові будинки і також господарські споруди, що призвело до виникнення пожежі.

У Циркунах пошкоджено один приватний житловий будинок, а у Куп'янську постраждали житловий будинок та гараж.
 
"У селі Протопопопівка Балаклійської громади Ізюмського району стався вибух на невідомому вибухонебезпечному предметі, який призвів до загибелі 39-річного чоловіка. Він перевозив підозрілий предмет у візку мотоцикла. Ще один чоловік, 45 років, який був поруч, отримав поранення і був госпіталізований у стані середньої тяжкості", - підсумував голова ОВА.