Російські дрони атакували Мерефу та Ізюм на Харківщині

11:20 26 травня Київ, Україна

Вночі росіяни атакували дронами міста Мерефа та Ізюм, розташовані на Харківщині. Про це 26 травня повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Внаслідок атаки у Мерефі постраждало цивільне підприємство, виникла пожежа. В Ізюмі постраждала будівля навчального закладу, а також гараж, де знаходилась сільськогосподарська техніка. В обох випадках сталися пожежі. За попередніми даними, ніхто не постраждав внаслідок нічних ударів дронами Шахед", - зазначив Синєгубов.

Крім того, протягом останньої доби було зафіксовано ворожі обстріли населених пунктів Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів.



У Вовчанську постраждали два житлові будинки та господарські будівлі.



У селі Мала Вовча пошкоджено чотири приватні житлові будинки і також господарські споруди, що призвело до виникнення пожежі.



У Циркунах пошкоджено один приватний житловий будинок, а у Куп'янську постраждали житловий будинок та гараж.