Російські дрони атакували Мерефу та Ізюм на Харківщині

Вночі росіяни атакували дронами міста Мерефа та Ізюм, розташовані на Харківщині. Про це 26 травня повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Крім того, протягом останньої доби було зафіксовано ворожі обстріли населених пунктів Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів.
У Вовчанську постраждали два житлові будинки та господарські будівлі.
У селі Мала Вовча пошкоджено чотири приватні житлові будинки і також господарські споруди, що призвело до виникнення пожежі.
У Циркунах пошкоджено один приватний житловий будинок, а у Куп'янську постраждали житловий будинок та гараж.
У Вовчанську постраждали два житлові будинки та господарські будівлі.
У селі Мала Вовча пошкоджено чотири приватні житлові будинки і також господарські споруди, що призвело до виникнення пожежі.
У Циркунах пошкоджено один приватний житловий будинок, а у Куп'янську постраждали житловий будинок та гараж.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі