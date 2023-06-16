Російські добровольці оприлюднили відео операції, що пройшла в Білгородській області

17:30 26 травня Київ, Україна

Добровольчий підрозділ легіону "Свобода Росії", що складається з етнічних росіян та діє у складі Збройних сил України, оприлюднив відеозапис військової операції, проведеної його бійцями та бійцями РДК на території Білгородської області росії.

Про це повідомляється на Telegram-каналі підрозділу.

"Перше відеозведення нашої операції у Білгородській області. Кадри, які демонструють боягузтво та непрофесіоналізм путінських військ", - йдеться в повідомленні.

На оприлюдненому відео озброєні бійці підрозділу рухаються на кількох броньованих автомобілях у складі колони. На інших кадрах, знятих за допомогою безпілотника, зафіксовано артилерійський удар по російських військах в одному із населених пунктів Білгородської області.

"Маючи чисельну перевагу, діючи на знайомій їм території, солдати зс росії панічно ховалися в посадках і під парканами. На відео є кадри укриття мотострілецької роти у покинутих житлових будинках місцевих мешканців. Вони хотіли пограти у хованки, але наші артилеристи грають краще", - зазначають у "Легіоні".

Бійці підрозділу заявили, що під час боїв вдалося знищити та пошкодити кілька одиниць бронетехніки російських військ.