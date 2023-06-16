Російські добровольці оприлюднили відео операції, що пройшла в Білгородській області

Добровольчий підрозділ легіону "Свобода Росії", що складається з етнічних росіян та діє у складі Збройних сил України, оприлюднив відеозапис військової операції, проведеної його бійцями та бійцями РДК на території Білгородської області росії.
Про це повідомляється на Telegram-каналі підрозділу.
На оприлюдненому відео озброєні бійці підрозділу рухаються на кількох броньованих автомобілях у складі колони. На інших кадрах, знятих за допомогою безпілотника, зафіксовано артилерійський удар по російських військах в одному із населених пунктів Білгородської області.
Бійці підрозділу заявили, що під час боїв вдалося знищити та пошкодити кілька одиниць бронетехніки російських військ.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі