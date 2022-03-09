Російські бойовики на Донбасі шість разів обстріляли українські позиції

08:41 14 жовтень Київ, Україна

З оперативної інформації штабу операції Об'єднаних сил України стало відомо, що окупанти шість разів порушили режим тиші.



Повідомляється, що бойовики порушили режим припинення вогню, застосовуючи ручний протитанковий гранатомет біля Зайцева і автоматичний гранатомет неподалік Пісків і Горіхового. Також окупанти відкривали вогонь з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї в районі населеного пункту Хутір Вольний.



Ще два порушення домовленостей з боку збройних формувань РФ зафіксували на Приазов'ї. Так, в районі населених пунктів Пищевик і Водяне виявлено прольоти двох БПЛА противника з перетинами лінії розмежування. Відзначається, що засобами радіоелектронної боротьби Об'єднаних сил негайно здійснили радіозаглушення каналів керування та навігації російських безпілотників, що унеможливило подальше їхнє використання.



В результаті обстрілу з українських військових ніхто не постраждав.



На вогневі провокації російських найманців українські військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували.



З початку поточної доби, 14 жовтня, в районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.