Російські бойовики двічі стріляли по житлових кварталах Авдіївки - штаб ООС

Ранкове зведення за 3 липня від пресцентру штабу операції Об'єднаних сил свідчить про обстріл цивільного сектора з боку російських окупантів двічі за минулу добу. Згідно з даними, житловий сектор Авдіївки був обстріляний з артилерії і мінометів.

Всього за минулу добу на Донбасі російсько-окупаційні війська 19 разів порушили режим тиші. Окупанти обстрілювали позиції українських військ поблизу Золотого-4, Гнутового, Авдіївки, Пісків, Старогнатівки, Світлодарська, Красногорівки, Кам'янки. Крім того, в Луганській області було зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10».

З початку доби збройні формування РФ тричі обстріляли з мінометів 120-го калібру українські позиції біля Невельського. Бойових втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На ворожі обстріли захисники України відкривали вогонь.

Українська сторона СЦКК оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ, використовуючи координаційний механізм.

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил повністю контролюється українськими військовослужбовцями, відзначили в штабі.