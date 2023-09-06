Російські агресори вивезли 450 дітей із України - ЦНС

12:28 17 серпня Київ, Україна

Центр національного спротиву повідомив, що російські окупанти незаконно вивезли ще 450 дітей із тимчасово окупованих територій України до росії.



Зазначається, що останнім часом окупанти вивезли 50 старшокласників до Ярославля, щоб агітувати їх вступати до місцевого університету.



Крім того, неповнолітніх українців вивозять до дитячих таборів на "оздоровлення". Так, 200 дітей із Должанська потрапили до Анапи, ще 150 з Каховського та Генічеського районів Херсонщини та 50 із ТОТ Запоріжжя – до Краснодарського краю.



У таборах дітям влаштовують концерти "російських зірок", а також проводять "патріотичні навчання", де місцеві освітяни промивають їм мізки. Нерідко дітей не повертають до України.