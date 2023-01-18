Російські агресори вдарили по Херсону

Російська армія накривала вогнем Херсонщину протягом усього дня, снаряди влучили у ляльковий театр, друкарню та у адмінбудівлі.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у Telegram.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у Telegram.
Янушевич додав, що це вже другий удар по підприємству – під час першого, який був 15 січня, уламки снарядів пошкодили лише територію, але не зачепили будинки.
Крім того, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив, що вночі було влучення у Херсонський академічний обласний театр ляльок та міську друкарню.
Крім того, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив, що вночі було влучення у Херсонський академічний обласний театр ляльок та міську друкарню.
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