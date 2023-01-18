Російські агресори вдарили по Херсону

18:17 17 січня Київ, Україна





Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у Telegram. Російська армія накривала вогнем Херсонщину протягом усього дня, снаряди влучили у ляльковий театр, друкарню та у адмінбудівлі.Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у Telegram.

"Близько 11:00 російські війська здійснили обстріл управління комунального підприємства. Снаряди пошкодили адмінбудівлі, машинну та актову зали, кисневу станцію. На щастя, обійшлося без постраждалих", - зазначив Янушевич.

Янушевич додав, що це вже другий удар по підприємству – під час першого, який був 15 січня, уламки снарядів пошкодили лише територію, але не зачепили будинки.



Крім того, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив, що вночі було влучення у Херсонський академічний обласний театр ляльок та міську друкарню.