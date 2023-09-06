Російські агресори пошкодили мережі обленерго у кількох областях України

12:39 15 серпня Київ, Україна

Укренерго повідомило у вівторок, 15 серпня, що через нічну ракетну атаку росіян є пошкодження в мережах обленерго у Львівській, Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській та Херсонській областях. Відновлення живлення відбувається за сприятливої ситуації з безпекою та з дозволу військових.



Через технічні ускладнення були збої в роботі двох повітряних ліній у Київській області. Знеструмлення споживачів при цьому не було.



14 серпня максимум споживання збільшився відразу на 7% порівняно з показником неділі 13 серпня та на 2,4% порівняно з попереднім робочим днем 11 серпня.



Зазначається, що для енергосистеми 7% збільшення максимуму споживання за добу – це необхідність швидко включити щонайменше 3 додаткові блоки на теплових електростанціях.



Таке збільшення споживання пов'язане з початком робочого тижня, поверненням спеки та майже одночасним включенням кондиціонерів по всій країні.



При цьому таке стрімке зростання споживання перевантажує енергосистему, оскільки через масштабні ремонти на багатьох електростанціях можливість залучати додаткові потужності суттєво обмежена.