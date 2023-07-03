Російські агресори обстріляли Покровськ та Краматорську громаду

12:39 03 липня Київ, Україна

У неділю ввечері стався ракетний удар з боку російських агресорів по місту Покровськ у Донецькій області.



За інформацією голови місцевої адміністрації у понеділок, 3 липня, внаслідок цього інциденту одна людина загинула, а будівля хлібозаводу отримала пошкодження.



Крім того, сьогодні вранці було зафіксовано ракетний удар противника по берегу водосховища в Краматорській громаді, проте постраждалих немає.



На Волноваському напрямку окупанти 26 разів обстріляли місто Вугледар з використанням артилерії, а також здійснили обстріл села Максимівка за допомогою РСЗВ "Град".



На Донецькому напрямку противник атакував місто Курахове, внаслідок чого будівля підприємства отримала пошкодження. Також було зафіксовано поодинокі обстріли у місті Авдіївка.



На Горлівському напрямку противник здійснив обстріл міст Миньківка, Васюківка і Роздолівка в Соледарській громаді.



На Лисичанському напрямку внаслідок обстрілів селища Сіверськ одна людина отримала поранення, а також було пошкоджено три будинки. Російські збройні сили обстріляли околиці Званівської громади за допомогою РСЗВ.



Загалом за останню добу внаслідок обстрілу двоє жителів Донецької області загинули, а ще троє отримали поранення.