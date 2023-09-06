Російські агресори обстріляли Нікопольський район, пошкоджено багатоповерхівки

У ніч проти 3 вересня росіяни провели масовану атаку на населені пункти України. Були використані всі види зброї: артилерія, ракети та безпілотники.
Як повідомив у Telegram голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, російські агресори обстріляли Нікопольський район. Внаслідок влучень пошкоджено багатоповерхові будинки та автомобілі.
За даними Лисака, пошкоджено п'ять багатоповерхових будинків та об'єкт цивільної інфраструктури. Понівечено чотири машини, одну – знищено.
Нагадаємо, у ніч на 3 вересня росія знову атакувала портову інфраструктуру Подунав'я на Одещині. Пізніше стало відомо, що підрозділи ППО збили 22 "шахеди" з 25, які запустив ворог.
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