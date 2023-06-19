Російські агресори вночі атакували передмістя Запоріжжя - ОВА

09:53 19 червня Київ, Україна

У ніч на 19 червня російські терористи атакували передмістя Запоріжжя. Внаслідок цих атак не було руйнувань, і ніхто не постраждав.



Про це повідомив голова Запорізької обласної адміністрації Юрій Малашко.



За останню добу російські військові здійснили 105 атак у 22 містах та селах. Було два повітряні нальоти на Оріхів та Левадне, а також напад безпілотних літальних апаратів на Малинівку.

Ракетні системи залпового вогню завдали 9 ударів по Гуляйполю, Новодарівці, Новоселівці, Гуляйпільському, Кам'янському, П'ятихатках.

Також було 92 артилерійські обстріли Гуляйполя, Залізничного, Преображенки, Єгорівки, Темирівки, Білогір'я, Чарівного, Степового та інших сіл.



Внаслідок цих атак було пошкоджено 14 цивільних об'єктів, включаючи квартири, будинки, гаражі та інші прибудинкові споруди.



На жаль, троє людей було поранено внаслідок цих нападів. Серед постраждалих – дві жінки віком 60 та 66 років у Преображенці, а також жінка в Оріхові.