Російські агресори кілька разів атакували Одеську область ударними дронами

12:25 03 вересня Київ, Україна

Російські агресори кілька разів за добу атакували Одеську область ударними дронами Shahed. Ударні БПЛА Shahed-136/131 були випущені з південного та південно-східного напрямку – з мису Чауда у тимчасово окупованому Криму та Приморсько-Ахтарську в росії.

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ у неділю, 3 вересня, під час нічної атаки було зафіксовано пуски 25 ударних дронів, які атакували південні райони Одеської області. З них 22 були знищені силами та засобами Повітряних сил у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони.

У свою чергу Оперативне командування Південь повідомило, що ворог знову атакував цивільну інфраструктуру Подунав'я. Масована атака тривала понад 3,5 години.

"На жаль, є влучання у припортову інфраструктуру, внаслідок чого виникла пожежа, яку пожежники оперативно ліквідували. Попередньо відомо про двох постраждалих цивільних осіб. Їм надано медичну допомогу", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в ніч на 3 вересня було оголошено повітряну тривогу в чотирьох південних областях України. Повідомлялося про "табуни мопедів".