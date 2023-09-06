Російські агресори чотири рази за добу обстріляли Очаків

08:44 12 серпня Київ, Україна

Ворог продовжує знищувати портову структуру на українському узбережжі Чорного моря. Вчора, 11 серпня, російська артилерія посилено обстрілювала Куцурубську та Очаківську громади Миколаївської області. Про це повідомила місцева ОВА зранку у суботу, 12 серпня.

Зокрема, вчора в Миколаївському районі о 08:13 та 08:44 ворог здійснював артилерійські обстріли по населеному пункту Куцурубської громади. Внаслідок чого пошкоджено житлові будинки. Постраждалих немає.

Також протягом дня о 08:10, 08:40, 13:46 та 17:35 росіяни завдали артилерійських ударів по місту Очаків Очаківської громади. Сталося загоряння складського приміщення, яке було оперативно ліквідовано пожежниками. Постраждалих немає.

До того ж вдень о 16:30 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день і ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо, вчора ввечері російські війська обстріляли село Єлизаветівка Мар'їнської громади на Донеччині. Тоді загинула жінка і було поранено чоловіка.