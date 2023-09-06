Російські агресори атакували Одесу безпілотниками та ракетами, є поранені

08:20 14 серпня Київ, Україна

Російські військові сили вночі 14 серпня тричі атакували Одесу. Протиповітряна оборона успішно збила 15 ударних безпілотних літальних апаратів та 8 ракет типу "Калібр". Внаслідок цієї серії атак було пошкоджено супермаркет та гуртожиток, також кілька людей отримали поранення.



Дані про те, що сталося, було опубліковано в офіційному каналі Сил оборони півдня України в Telegram.

"Ворог зробив три атаки на Одесу протягом ночі, використовуючи дві хвилі атакуючих безпілотних літальних апаратів, у сумі 15 штук, а також 8 ракет "Калібр". Завдяки зусиллям протиповітряної оборони всі атаки були відбиті", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що уламки збитих ракет пошкодили гуртожиток одного з навчальних закладів та супермаркет.



Внаслідок вибухової хвилі постраждали вікна та балкони кількох будівель, також були пошкоджені автомобілі, припарковані неподалік.



Попередньо відомо про трьох постраждалих співробітників супермаркету. Їм надано медичну допомогу.



Також виникли пожежі на двох об'єктах, ведеться робота щодо їхньої ліквідації.