Російські агресори атакували Донецьку область: Торецьк і дві шахти залишилися без світла

14:59 18 вересня Київ, Україна

Російські агресори знову атакували Донецьку область, що призвело до серйозних наслідків для місцевих жителів. За інформацією Міненерго, у понеділок, 18 вересня, місто Торецьк та дві шахти залишилися без електроживлення через пошкодження лінії електропередачі 110 кВ внаслідок обстрілу.

"Внаслідок обстрілу в Донецькій області було пошкоджено повітряну лінію електропередачі 110 кВ, що призвело до відключення електрики в місті Торецьк та двох шахтах. У момент переривання живлення в одній із шахт знаходилися шахтарі, їм вдалося безпечно повернутися на поверхню. Наразі тривають ремонтні роботи з відновлення електропостачання", - йдеться в офіційному повідомленні.

Крім того, у Миколаївській області також було пошкоджено декілька повітряних ліній різного класу напруги через артилерійський обстріл. В цей час всі споживачі в цьому регіоні отримують електроенергію, але продовжуються ремонтні роботи з відновлення пошкоджених ліній.



На Львівщині відбулося три відключення однієї з повітряних ліній електропередачі 330 кВ, що призвело до знеструмлення понад 8 тисяч споживачів у місті Львів. Ці відключення тривали близько 1,5 години, і зараз проводиться розслідування, щоб з'ясувати причини інциденту.



Частина споживачів у Запорізькій, Харківській, Херсонській, Сумській та Чернігівській областях також залишаються без електроживлення через різні події. Ремонтні бригади активно працюють у цих регіонах, де безпека дозволяє проводити невідкладні відновлювальні роботи.