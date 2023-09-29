Російські агресори атакували Дніпропетровську область вночі

11:13 29 вересня Київ, Україна

Вночі російські збройні сили атакували два райони на Дніпропетровщині, і, на щастя, жертв вдалося уникнути.



Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної адміністрації Сергій Лисак у своєму акаунті на Facebook.

У його повідомленні йдеться: "Вночі ворог атакував два райони в нашій області".

За інформацією Лисака, у Великомихайлівській громаді в Синельниківському районі сталася пожежа в житловому будинку, спричинена обстрілом. Пожежа була швидко ліквідована, і життя людей було врятовано.



Внаслідок обстрілу в іншому районі Дніпропетровської області було зруйновано приватний будинок та господарську споруду.



Також під обстріл потрапили Покровська, Мирівська громади та Нікополь у Нікопольському районі. Подробиці обставин атаки наразі з'ясовуються.



За даними начальника обласної адміністрації, у всіх випадках обійшлося без людських жертв та постраждалих.