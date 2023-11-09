Російська пропаганда розповсюджує фейки про Херсон, говорячи про закриття лікарень

12:59 09 листопада Київ, Україна

Російська пропаганда активно поширює дезінформацію про Херсон , стверджуючи, що у міських лікарнях імені Лучанського та Карабелеша розміщено оголошення про припинення роботи установ.

Про це повідомив Інформаційний опір.

Передбачається, що медпрацівники направлені до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки для постановки на військовий облік.

Проте фактчекери VoxCheck виявили, що таких оголошень у Херсоні немає. Навпаки, до міста направляють спеціалістів з інших областей для компенсації дефіциту медперсоналу. Інформацію про продовження роботи підтвердили як у Херсонській міській клінічній лікарні імені Лучанського, так і у лікарні імені Карабелеша.



Таким чином представлені пропагандою фотографії оголошень є явною підробкою, підкреслюється навіть наявність помилок у тексті, таких як пропущена буква "й" у слові "прийняття" та використання невідповідних форм у виразах про постановку на військовий облік.