Російська окупація: гуманітарна криза для контролю над населенням

08:45 16 серпня Київ, Україна

Центр національного спротиву повідомив, що з моменту російської окупації у захоплених регіонах України дорожчають товари, особливо продовольчі.



Також фіксується зниження оборотів виробництва та продажу продукції, виробленої на підприємствах, які контролює супротивник.



Тим часом у Донецькій області ускладнилася ситуація щодо забезпечення регіону прісною водою. Крім того, через свої "мобілізаційні" заходи загарбники отримали дефіцит робочої сили.



У Центрі звернули увагу, що складна ситуація з безпекою та знищена інфраструктура є додатковим фактором, який спонукає місцеве населення вимушено переміщатися в глибину окупованих територій з подальшою "евакуацією" до росії, або для отримання російського паспорта для права на "соцдопомогу".