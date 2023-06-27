Російська окупаційна армія атакувала населені пункти Запорізької області

Сьогодні вдень російська окупаційна армія здійснила артилерійські удари по населених пунктах Запорізької області, що призвело до загибелі однієї людини та поранення кількох інших.
Інформацію про це підтвердив голова Запорізької обласної державної адміністрації Юрій Малашко.
Інформацію про це підтвердив голова Запорізької обласної державної адміністрації Юрій Малашко.
За його словами, внаслідок обстрілу населеного пункту Преображенка жінки у віці 45, 56 та 87 років отримали серйозні травми.
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