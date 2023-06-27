Російська окупаційна армія атакувала населені пункти Запорізької області

17:56 27 червня Київ, Україна

Сьогодні вдень російська окупаційна армія здійснила артилерійські удари по населених пунктах Запорізької області, що призвело до загибелі однієї людини та поранення кількох інших.



Інформацію про це підтвердив голова Запорізької обласної державної адміністрації Юрій Малашко.

"Внаслідок артилерійського обстрілу постраждали 70-річний житель Оріхова, а також жінки віком 87 та 78 років, які отримали поранення", - повідомив він.



За його словами, внаслідок обстрілу населеного пункту Преображенка жінки у віці 45, 56 та 87 років отримали серйозні травми.